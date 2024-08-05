«Экосервис» попытается вернуть статус регоператора через суд

Компания «ТБО «Экосервис», которую министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области лишило статуса оператора по обращению с отходами в Западной зоне региона, собирается оспорить это решение в суде. Предприятие подало иск в арбитражный суд области с требованием признать решение незаконным, в том числе в части назначения временного регионального оператора – в соответствии с документами министерства энергетики и ЖКХ, на ближайший год эти полномочия перешли екатеринбургскому муниципальному предприятию «Спецавтобаза», оператору Восточной зоны региона.

Как сообщал «Новый День», решение о лишении «ТБО Экосервис» статуса регоператора было принято 1 августа. Причиной стали систематические проблемы с вывозом отходов в ряде городов Свердловской области. На завалы на контейнерных площадках жаловались жители Полевского, Ревды, Первоуральска, и других.

Екатеринбург, Елена Сычева

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