Тагильчанам из пострадавшего от взрыва газа дома выплатили 13 млн рублей компенсаций

Тагильчанам, пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме 1 августа 2024 года, выплачено уже более 13 млн рублей компенсаций. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Также специалисты минсоцполитики региона продолжают работу по составлению социальных паспортов, которые необходимы для оказания адресной помощи – работы завершены уже на 65%. Так, 22 семьи сообщили о том, что лишились документов, а также нуждаются в одежде и обуви. Еще семь семей попросили обеспечить их средствами гигиены.

Часть жильцов пострадавшего дома – 53 человека, в том числе 12 детей – переехали в пункт временного размещения на базе гостиницы «Спортивная-1», они обеспечены трехразовым горячим питанием и предметами первой необходимости. Остальные приняли решение остановиться у родственников и друзей.

Напомним, что на помощь людям из пострадавшего от взрыва газа дома по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева было направлено 230 миллионов рублей – это деньги для расселения. В результате трагедии полностью, напомним, было разрушено 25 квартир. Деньги поступили в городской бюджет. Также по решению главы региона те, кто полностью утратили имущество в результате обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, получат выплату в размере 500 тыс. рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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