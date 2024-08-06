Более 50 пострадавших от взрыва в Нижнем Тагиле получили выплаты

Более 50 жителей дома в Нижнем Тагиле, два подъезда которого были разрушены взрывом, уже получили из областного бюджета выплаты – на первоочередные нужды и за полную утрату имущества. Еще 11 пострадавшим компенсации выплатят в ближайшее время, их документы уже направлены в банк, сообщили в ДИПе.

Продолжается работа и по составлению «социальных паспортов», которые необходимы для оказания адресной помощи пострадавшим. Специалисты регионального минсоцполитики уже оформили соответствующий документ на жителей 78 квартир.

В пункте временного размещения на базе гостиницы «Спортивная-1» сейчас живут 68 человек, в том числе 17 детей. Их обеспечили трехразовым горячим питанием и предметами первой необходимости. Остальные жильцы разрушенного дома остановились у родственников и друзей.

Продолжают работать официальные пункты сбора помощи пострадавшим из-за обрушения части дома в Нижнем Тагиле, которые развернуты по адресам:

– улица Юности, 49, гостиница «Спортивная-1» (от Уралвагонзавода);

– улица Окунева, 22, администрация Дзержинского района;

– улица Максарёва, 11, КЦСОН «Золотая осень»,

– улица Пархоменко, 37, городской Дворец молодежи.

Как уже сообщалось, на помощь людям из пострадавшего от взрыва газа дома было направлено 230 миллионов рублей – это деньги для расселения. Они уже поступили в городской бюджет Нижнего Тагила. По решению губернатора те, кто полностью утратили имущество, получат выплату в размере 500 тыс. рублей. В результате трагедии было полностью разрушено 25 квартир.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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