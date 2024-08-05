К концу недели на Урале похолодает до +5 °С

На этой неделе в Свердловской области ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь. В первой половине недели температура воздуха будет на уровне климатической нормы, во второй – на несколько градусов ниже.

Как сообщает Уралгидрометцентр, сегодня на Урале будет облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с. Температура воздуха 19-24 °С, 6 августа ночью 12-17°, днем 17-22 °С.

Телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге» добавляет, что с четверга на Среднем Урале воздушная масса сменится на более холодную. Это отразится в основном в ночных похолоданиях 9-12 августа, когда температура воздуха по области может понижаться до +5 °С.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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