В Нижнем Тагиле на месяц закрыли сауну, где дети отравились хлором

В Нижнем Тагиле на 30 суток приостановили деятельность сауны по адресу: ул. Серова, 20.

Как сообщили в пресс-службе УФССП Свердловской области, владелец сауны не проконтролировал качество воды в бассейне, что повлекло причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних.

Предпринимателю вручено требование о немедленном приостановлении деятельности сауны, помещения опечатаны.

Как уже сообщал «Новый День», неделю назад в сауне был организован детский праздник. В ходе мероприятия дети, находившиеся там, получили химический ожог и были вынуждены обратиться за помощью к медикам с рвотой и кашлем. По предварительной информации, дети отравились хлором.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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