Дети отмечали день рождения в сауне и получили химический ожог

Прокуратура Ленинского района города Нижний Тагил организовала проверку по сообщению СМИ о ЧП на детском празднике.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, праздник проходил в одной из саун. В ходе мероприятия дети, находившиеся там, получили химический ожог и были вынуждены обратиться за помощью к медикам.

Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия. Точное количество пострадавших уточняется.

Екатеринбург, Елена Васильева

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