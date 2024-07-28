Дети отмечали день рождения в сауне и получили химический ожог

Прокуратура Ленинского района города Нижний Тагил организовала проверку по сообщению СМИ о ЧП на детском празднике.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, праздник проходил в одной из саун. В ходе мероприятия дети, находившиеся там, получили химический ожог и были вынуждены обратиться за помощью к медикам.
Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия. Точное количество пострадавших уточняется.
Екатеринбург, Елена Васильева
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