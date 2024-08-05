За последний год соискатели стали гораздо требовательнее к работодателям

Люди, ищущие работу, в 2024 году стали предъявлять более высокие требования к руководителям и условиям труда.

По данным службы исследований hh.ru, такую тенденцию отметили 89% работодателей.

Основной причиной нового тренда респонденты назвали осведомленность кандидата о дефиците кадров (так считают 66% работодателей). На втором месте стоит повышенная самооценка кандидата (42%), а на третьем – осведомленность о низкой конкуренции за рабочие места (38%).

Среди самых распространенных требований к работодателю – зарплата выше указанной в объявлении (это отметили 91% респондентов). Затем следует требование к локации офиса либо места работы (84%) и неполный рабочий день (70%). 17% предъявляют требования к полу, возрасту и знаку зодиака будущего руководителя, 22% соискателей хотят отдельный кабинет в офисе. Реже всего от кандидата можно услышать требования к наличию детского сада (6%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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