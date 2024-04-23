«И никаких кранчей». Почему Z не хотят трудиться, как X, и сбегают с работы

Работодатели жалуются на молодых соискателей, которые могут внезапно покинуть рабочее место – и не вернуться никогда. Речь о тех, кто только устроился в компанию и проходил испытательный срок. Подобные случаи подтверждают специалисты в области рекрутинга. «Примерно каждое десятое несостоявшееся трудоустройство происходит из-за того, что самому кандидату не подходит график или место работы (доля этой причины увеличилась на 2,7 п.п.), или же соискатель попросту исчезает без объяснения причин (доля этой причины подросла год к году на 2 п.п.)», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе hh.ru.

Там напомнили, что все же основной причиной (32%) несостоявшегося трудоустройства остается несоответствие квалификации соискателя требованиям работодателя, хотя за последний год число таких случаев сократилось на 10%.

«Молодым специалистам работа нужна, в первую очередь, для реализации их личных целей, а не просто для заработка, поэтому они не готовы закрывать глаза на неудобства, в том числе связанные с переработками. К тому же новое поколение сотрудников более четко разделяет работу и личную жизнь. Для молодых людей важен осмысленный подход к работе, в которой, в идеале, больше комфорта и технологичности, меньше эмоционального вовлечения и отдачи», – добавили в пресс-службе компании.

Этот тезис подтверждают HR-специалисты и сотрудники кадровых служб. «На финальное интервью пришел молодой человек, выпускник вуза. По всем параметрам он подходил, отсутствие опыта нас не смущало. Но на встрече с потенциальным непосредственным руководителем он выдал: «У меня два принципа. Первый: невнятный ТЗ – результат ХЗ (при всей спорности формулировки с этим трудно не согласиться), второй – никаких кранчей». Выяснили, что речь идет про переработки. А у нас бывают ситуации, когда нужно быстро включиться в работу после окончания рабочего дня. Это не постоянно, но бывает, такова специфика работы. С этим кандидатом мы попрощались», – рассказала сотрудница одной из компаний Екатеринбурга Альбина Светлова.

Еще одной причиной нежелания молодых специалистов преодолевать малейшие трудности в работе специалисты называют отсутствие финансового стимула. «У бумеров и иксов стремление работать объяснялось необходимостью: не будешь работать – не получишь деньги, не купишь квартиру, машину, дачу и так далее. У зетов, как правило, все это есть, и мотивация работать, чтобы «все было как у людей», с ними не проходит», – говорит психолог Анна Зосимова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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