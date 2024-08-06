В Кольцово неадекват устроил панику, закричав о бомбе

В аэропорту Кольцово один из пассажиров спровоцировал давку в зоне паспортного контроля. Информацию подтвердили в пресс-службе авиагавани. Инцидент произошел в зоне прилета международного терминала. По некоторым данным, кто-то крикнул «Бомба», и началась паника.

«Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Обстоятельства произошедшего уточняют компетентные органы. Аэропорт работает в штатном режиме», – сказали в пресс-службе Кольцово.

Екатеринбург, Елена Сычева

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