Два человека получили травмы в давке в Кольцово

Два человека получили травмы во время давки, которая образовалась после того, как кто-то крикнул «Бомба!» в зоне постполетного пограничного контроля в международном терминале Кольцово.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что в Екатеринбург прибыли одновременно несколько рейсов из-за рубежа, т.к. у перевозчиков возникли сбои в расписании. «В зоне пограничного контроля, прохождение которого требует определенного времени, кто-то из пассажиров спровоцировал панику, в результате которой начались давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля. Два человека при этом упали и получили травмы: им оперативно оказали помощь сотрудники здравпункта аэропорта», – рассказали в Кольцово.

Там уточнили, что сейчас в причинах, спровоцировавших ситуацию, и в том, были ли это преднамеренные действия, разбираются компетентные органы. «Аэропорт работу не прекращал, функционирует в штатном режиме, принимая и отправляя рейсы», – добавили в пресс-службе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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