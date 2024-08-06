Фонтан в Дендропарке запустят после ремонта 16 августа

Ремонт фонтана в дендропарке на улице 8 Марта завершится ко Дню города, 16 августа его торжественно запустят.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, мастера уже установили на фонтан подсветку. Она будет включаться по вечерам и раскрашивать струи воды различными цветами. Сейчас специалисты приступили к установке нового насоса, а также фильтровальной и обеззараживающей станций. Устройства сделают воду в бассейне значительно безопаснее: с учетом открытой чаши, при случайном попадании в фонтан угроза здоровью будет меньше. Хотя это не значит, что в нем можно будет купаться.

В мэрии обещали сохранить исторический вид фонтана, установленного в 1947 году. Высота фонтана составляет 7 метров, а объем бассейна – 400 кубометров. Чаша устройства сделана из чугуна.

Как уже сообщал «Новый День», фонтан не включают с 2021 года по соображениям безопасности. В его чаше был установлен насос под напряжением более 12 вольт, что было опасно, так как в фонтан часто залезали дети в жару. В этом году администрация Екатеринбурга нашла деньги на его ремонт.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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