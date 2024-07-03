Фонтан в дендропарке отремонтируют за 8,5 миллионов рублей

Администрация Екатеринбурга нашла деньги на ремонт фонтана в дендропарке на улице 8 марта. Водное сооружение не включают с 2021 года по соображениям безопасности. В его чаше установлен насос под напряжением более 12 вольт, что опасно, так как в фонтан часто залезают дети в жару.

Муниципальное предприятие ВОИС объявило конкурс на поставку нового оборудования для фонтана. В документах указано 100 позиций товаров: фильтры, насосы, ультрафиолетовая установка, трубы и многочисленные комплектующие. Минимальная цена контракта – 8,5 миллионов рублей. Поставщик обязан за свой счет закупить и установить оборудование за пять дней. Заявки принимаются до 10 июля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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