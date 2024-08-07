Ради ландшафтного фестиваля перекрыли движение на берегу пруда (КАРТА)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении фестиваля ландшафтного фестиваля «Атмофест». Как сообщили в пресс-службе мэрии, ради фестиваля с 6 по 25 августа перекрыли движение транспорта по проезду от дома № 11 по улице Гражданской до дома № 7 по Олимпийской набережной.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году на набережной Городского пруда, у бывшей лодочной станции, высадят 183 дерева, более 2 тысяч кустарников и 6 тысяч многолетних растений. Кроме того, на площадке обустроят зоны для детей и места для отдыха.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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