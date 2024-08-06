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Вторник, 6 августа 2024, 14:05 мск

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Бывшего уральского журналиста-иноагента осудили заочно

Бывший екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев* (признан иноагентом) заочно приговорен к 7,5 года колонии.

Как сообщает ТАСС, Колезева* признали виновным по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах РФ.

Как уже сообщал «Новый День», 5 июня главный редактор интернет-издания Republic** Дмитрий Колезев* был заочно арестован Басманным судом Москвы в рамках уголовного дела по статье 207.3 УК РФ «Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ».

* Физлицо признано иноагентом и объявлено в розыск МВФД РФ

** Организация признана в РФ СМИ-иноагентом

Екатеринбург, Елена Владимирова

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