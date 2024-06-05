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Среда, 5 июня 2024, 21:24 мск

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Заочно арестован бывший известный уральский журналист

Главный редактор интернет-издания Republic* Дмитрий Колезев** был заочно арестован Басманным судом Москвы в рамках уголовного дела по статье 207.3 УК РФ «Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ».

В пресс-службе суда сообщили: «Постановлением Басманного районного суда города Москвы Колезеву Дмитрию Евгеньевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации».

*Организация признана в РФ СМИ-иноагентом

** Физлицо признано иноагентом и объявлено в розыск МВФД РФ

Москва, Иван Бабурин

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