Юрист рассказал, чем опасны переводы по номеру телефона на ярмарках и рынках

Довольно часто на ярмарках, рынках или в туристических районах российских городов покупатели сталкиваются с ситуацией, когда продавцы просят их рассчитаться за покупки с помощью перевода по номеру телефона. Однако делать это небезопасно.

Адвокат Александр Федченков рассказал «Новому Дню», что по возможности таких ситуаций лучше избегать, так как неизвестно, кому и на что потом пойдут ваши деньги. Нельзя исключать, что получатель денег может заниматься противоправной деятельностью, в том числе – терроризмом. «Списки экстремистов и террористов находятся в открытом доступе, любой может с ними ознакомиться. Но, как правило, рядовой гражданин об этом не думает, когда расплачивается за мелкие покупки. Надо признать, что это небезопасно. Бывают случаи, когда незаконная деятельность маскируется под законную – например, торговлю фруктами. Если компетентные органы установят, что вы переводили деньги лицу, которое внесено в список экстремистов, к вам могут возникнуть вопросы. Мне известны случаи, когда людей из-за таких переводов приглашали для дачи пояснений», – рассказал адвокат.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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