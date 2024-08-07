Пожарные потушили огонь в многоэтажке на Уктусе

Пожарные справились с огнем в квартире на улице Самолетной.
Как сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МЧС, в 13:55 специалисты локализовали пожар на площади 41 кв.м, в 14:08 было ликвидировано открытое горение. Сотрудники МЧС России ведут проливку и разборку конструкций.
Огнем повреждены квартира на 9 этаже и балконы на 10 и 11 этажах. Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, до прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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