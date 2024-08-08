Прокурор потребовал для обвиняемой в госизмене Ксении Карелиной 15 лет лишения свободы

В Свердловском областном суде завершились прения по уголовному делу Ксении Карелиной, гражданки Российской Федерации и США, обвиняемой в государственной измене.

Как сообщили в пресс-службе суда, государственный обвинитель просил суд назначить Карелиной наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком на 2 года и штрафом в 500 тысяч рублей. После последнего слова подсудимой судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение приговора состоится 15 августа в 14.30.

Как уже сообщал «Новый День», Ксению Карелину, имеющую двойное гражданство – России и США – и постоянно проживающую в Лос-Анджелесе, задержали в Екатеринбурге в феврале 2024 года. Ей предъявили обвинение по ст.275 УК РФ «Государственная измена». Суд заключил ее под стражу.

По данным ФСБ, женщина собирала деньги, которые затем шли на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ. В Штатах она неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева.

Накануне стало известно, что Ксения Карелина признала свою вину.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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