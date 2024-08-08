Студенты-целевики заняли в УрФУ только четверть выделенных им мест

Первый опыт набора в вузы студентов-целевиков через портал Госуслуги и «Работа в России» оказался не совсем удачным. Например, в УрФУ почти 800 мест, выделенных под целевиков, оказались не заняты.

Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции Елена Авраменко, заместитель директора по образовательной деятельности УрФУ. По ее словам, университет был готов принять на целевое обучение 1055 студентов. Предприятия-заказчики выразили готовность оплатить обучение 703 студентов. Абитуриенты изначально подали на целевое обучение 1264 заявления, то есть существовала реальная конкуренция. «Потом эти абитуриенты внимательно ознакомились с заявкой, условиями будущей работы, практики и так далее, и реально приняли участие в отборе 565 человек. Из них было зачислено 280», – сообщила Елена Авраменко.

Начальник управления профориентации довузовского образования и набора студентов УрГГУ Олег Гензель рассказал, что в Горном тоже возникли определенные сложности с целевым набором. «Много ошибок допускают сами абитуриенты. Например, видят, что не туда подали свою заявку, не на ту специальность, возникает паника, отток. Кроме того, выбирая место целевого обучения через Госуслуги, надо трезво оценивать свои баллы ЕГЭ. У нас были отказы из-за того, что ребята забывали обратить внимание на пороговое значение ЕГЭ», – сообщил Гензель.

Как уже писал «Новый День», с этого учебного года весь процесс заключения договора о целевом обучении реализуется через портал «Работа в России». Ранее абитуриенты самостоятельно искали организацию, которая выступила бы в роли заказчика и впоследствии стала бы их работодателем. Для этого нужно было связываться с такими предприятиями напрямую, заключить с ними договор, а затем искать вузы, которые принимают студентов по целевой квоте.

В этом году все заказчики целевого обучения до 10 июня разместили свои заявки на единой цифровой платформе. После 20 июня абитуриенты подавали заявку на целевое обучение по выбранной специальности, откликаясь на предложение работодателя.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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