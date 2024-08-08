Прокуратура проводит проверку по факту ухода трехлетней девочки из детского сада

Прокуратура Ленинского района Екатеринбург проводит проверку в связи с уходом 3-летнего ребенка с территории детского сада во время прогулки.

Как ранее сообщал «Новый День», сегодня утром в редакцию позвонила жительница Екатеринбурга и сообщила, что ее дочь самовольно покинула садик № 209, и ее, гуляющую на лице Бардина, нашли знакомые взрослые и вернули домой. По факту произошедшего женщина написала заявление в полицию.

Прокуратура добавляет к эпизоду следующие детали:

8 августа 2024 года, около 9 час. 30 мин. 3-летняя воспитанница ясельной группы детского сада, находясь на прогулке, самовольно ушла с территории дошкольного образовательного учреждения.

При этом воспитатель не проконтролировала фактическое нахождение девочки в детском саду. Через непродолжительное время ребёнок обнаружен родственницей.

Прокуратура Ленинского района г. Екатеринбург организовала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности МАДОУ «Детский сад № 209» г. Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Васильева

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