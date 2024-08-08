Орджоникидзевский, Кировский, Железнодорожный. Стало известно, какие районы ждет «реновация»

В Екатеринбурге заключены 11 договоров, по которым появятся новые площадки комплексного развития территории. Еще несколько – на подходе.
«Сейчас семь жилых, четыре нежилых. И в этом году, в ближайшие полгода, я думаю, что мы вынесем на обсуждение порядка семи площадок. Интерес у инвесторов есть. Запрос от жителей тоже огромный», – сказал вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов.
Он заверил, что площадки «выбираются, исходя из обращений жителей», а также напомнил, что за три площадки бюджет города получил 500 млн рублей от застройщиков, желающих работать на той или иной территории.
Он уточнил, что в ближайшей перспективе в качестве площадок КРТ будут выставлены участки в Орджоникидзевском, Железнодорожном и Кировском районах.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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