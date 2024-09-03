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Вторник, 3 сентября 2024, 16:06 мск

Новости Екатеринбург

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Мэрия назвала еще две площадки под КРТ – на одной из них будет парк

Администрация Екатеринбурга сообщила о решении передать под комплексное развитие территорий еще две площадки.

Первый участок находится в границах улиц Блюхера – Уральской – Милицейской – Шадринского переулка. Сейчас там стоят четыре дома 1950-х годов постройки, один из них признан аварийным, рассказали в пресс-службе мэрии.

Вместо старого жилья на участке общей площадью 9 тысяч квадратных метров появятся многоэтажки и пристроенный детский сад на 100 мест. Для жителей новых домов создадут проезды, дороги, парковки и зеленые зоны.

Вторая площадка находится на пересечении переулка Базового и Сибирского тракта. Ее площадь составляет 3,6 тысячи квадратных метров. Там расположен один дом, построенный в 1962 году.

Вместо него появится благоустроенная рекреационная зона, где смогут отдыхать жители близлежащих домов. Территорию озеленят и установят там малые архитектурные формы.

Напомним, месяц назад вице-мэр Рустам Галямов заявил, что в Екатеринбурге заключены 11 договоров, по которым появятся новые площадки комплексного развития территории, и еще несколько – на подходе.

«Сейчас семь жилых, четыре нежилых. И в этом году, в ближайшие полгода, я думаю, что мы вынесем на обсуждение порядка семи площадок. Интерес у инвесторов есть. Запрос от жителей тоже огромный», – сказал вице-мэр.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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