Собственник одной из разрушенных квартир в Нижнем Тагиле находится на СВО

Несколько собственников разрушенных квартир в Нижнем Тагиле сейчас находятся вне доступа для своих родственников и местных чиновников, например, на СВО, что затрудняет получение компенсаций. Об этом рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

К ней обратилась одна пострадавшая от взрыва семья. Их родственник, который является собственником разрушенной квартиры, сейчас находится в зоне СВО. «Но вся беда – он с 30 июля не выходит на связь. Мы попробовали связаться с частью, где он служит. Но в части его нет, будем искать место его нахождения, чтобы тоже подписал доверенность на его долю», – рассказала Мерзлякова.

Другой случай – собственник одной из квартир лежит в коме, а его жена не может получить выплаты, так как она не является собственником и не может получить от мужа доверенность. Мерзлякова позвонила в Нотариальную палату Свердловской области, там обещали помочь.

Сложная ситуация у еще одного жителя – квартира записана на бывшую жену, которая живет в Мариуполе. Ему отказали в компенсации, сейчас омбудсмен ищет варианты помощи.

Как уже сообщал «Новый День», пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, где неделю назад обрушились два подъезда, признан аварийным и будет снесен. Техническое состояние несущих строительных конструкций здания оценили специалисты архитектурно-строительного центра УрФУ. К полевым работам они приступили уже 3 августа, сразу по завершении поисково-спасательной операции. В ходе обследования были выявлены отклонения, повреждения, дефекты элементов и узлов конструкций.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/834353.html

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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