Мэрия Екатеринбурга будет платить военным-контрактникам по 100 тысяч рублей

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении единовременной денежной выплаты горожанам, заключившим контракт на прохождение службы в зоне проведения СВО.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, выплату в размере 100 тысяч рублей получат граждане, зарегистрированные по месту жительства в Екатеринбурге и заключившие контракт с Минобороны РФ для участия в СВО в период с 15 августа по 31 декабря 2024 года.

За выплатой можно будет обратиться не позднее чем через 12 месяцев со дня заключения контракта.

Как уже сообщал «Новый День», накануне правительство Свердловской области увеличило размер единовременной выплаты семьям уральцев, заключивших контракт на прохождение службы на СВО, на 100 тысяч рублей – с 400 до 500 тысяч. Кроме того, родные свердловчан, участвующих в спецоперации, продолжат получать единовременную выплату в 20 тысяч рублей на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего.

В регионе действуют и другие меры поддержки семей военнослужащих, в том числе:

– льготная газификация дома;

– отсрочка уплаты арендной платы и расторжение договоров аренды без применения штрафных санкций;

– бесплатный отдых для детей в оздоровительных лагерях на Черноморском побережье.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube