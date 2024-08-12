В УрФУ собирают гуманитарную помощь для приграничных регионов

Уральский федеральный университет присоединился к сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области и других приграничных регионов.

Как сообщили в вузе, Союз студентов УрФУ организовал сбор гуманитарной помощи: продуктов длительного хранения, средств личной гигиены, медикаментов. Все это можно приносить в ГУК-309 (ул. Мира, 19) до 15 августа включительно с 12:00 до 15:00.

Кроме того, открыта горячая линия для студентов из приграничных территорий, нуждающихся в помощи. Можно позвонить по телефону: +7 (343) 375-93-05 или написать по адресу: p.s.kataytceva@urfu.ru.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе пункт сбора помощи открыли на базе СООО «Ветераны специальной военной операции» по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31Д. График работы: ежедневно с 09:00 до 19:00, выходные с 09:00 до 18:00. Телефон для связи: 8 (912) 286-16-90.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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