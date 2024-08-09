В Екатеринбурге собирают гуманитарную помощь для Курской области

Жители Свердловской области могут принять участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Курской области.

Вещи и продукты принимают на базе СООО «Ветераны специальной военной операции» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31Д. График работы: ежедневно с 09:00 до 19:00, выходные с 09:00 до 18:00. Телефон для связи: 8 (912) 286-16-90.

Список необходимой гуманитарной помощи для Курской области:

1. Продукты длительного хранения (соки детские, смеси и каши детские, крупы, чай, кофе, сахар, сладости, консервы мясные, макароны, масло подсолнечное. Продукты должны быть в заводской упаковке).

2. Средства личной гигиены (памперсы детские и взрослые, влажные салфетки, детские крема, бумажные полотенца, мыло, шампунь, зубная паста и щетки, женская гигиена, мочалки, станки для бритья, посуда, кухонная утварь).

3. Медикаменты (жгуты, салфетки гидрогелевые противоожоговые и кровоостанавливающие, цитрамон, препараты от простуды, от боли в горле, для нормализации давления, противовирусные, противоаллергические, для нормализации ЖКТ, обезболивающие, жаропонижающие, успокоительные).

4. Одежда (одежда и обувь взрослая и детская по сезону в хорошем состоянии, чистое, целое или новое).

5. Текстиль (простыни, наволочки, одеяла, пледы, подушки, полотенца махровые, банные);

6. Бытовая химия (стиральные порошки маленького объема, тазы глубокие или ведра, средства для мытья посуды).

7. Канцелярские принадлежности для детей (ручки, тетради, цветные карандаши, раскраски, настольные игры).

8. Для домашних животных – корма сухие и влажные для кошек и собак, наполнители для лотков, пеленки впитывающие.

9. Холодильники.

10. Бензиновые генераторы, газовые горелки, портативные зарядные устройства.

Как уже сообщал «Новый День», днем 6 августа украинские боевики начали активно прорываться на территорию Курской области в Суджанском и Кореневском районах. 7 августа власти региона объявили режим ЧС. 8 августа из Курской области в Подмосковье отправились первые автобусы с эвакуированными жителями. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, из приграничного региона эвакуируют 100 детей и 30 взрослых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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