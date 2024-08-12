В Свердловской области возможны подтопления из-за сильных дождей

Уральские метеорологи предупредили о возможных подтоплениях в Свердловской области из-за прогнозируемых обильных дождей.

Ночью и днем 13 августа в регионе ожидаются очень сильные ливни. В отдельных районах погодные явления могут спровоцировать резкие подъемы уровней воды в небольших реках и интенсивный приток воды в пруды и водохранилища. Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком, сообщает Уралгидрометцентр.

Причина осадков – циклон, который идет на Урал со стороны Казани. Завтра в регионе вероятны грозы и порывы ветра до 20 м/с. Во второй половине недели дожди ослабеют, но не прекратятся. Суммарно с 13 по 17 августа в Свердловской области может выпасть до 50 мм осадков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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