МЧС предупреждает о сильных ливнях на Урале

Завтра на Урале ожидаются сильные дожди и ливни. В ГУ МЧС по Свердловской области просят быть осторожными на улице, не садиться за руль и по возможности оставаться дома.

«Если ливень застал вас в дороге, остановитесь и переждите непогоду. Не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Они могут быть затоплены. Если вы находитесь в помещении, проверьте, нет ли протечек. Закройте окна и двери. Из-за ливня возможны обрывы линий электропередачи, падение деревьев и рекламных щитов», – отметили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в Уралгидрометцентре, 14 августа температура воздуха ночью составит +8…+12°, днем +15…+20°.

Погодные явления могут спровоцировать резкие подъемы уровня небольших рек и интенсивный приток в пруды и водохранилища. Причина осадков – циклон, который идет на Урал со стороны Казани. Суммарно с 13 по 17 августа в Свердловской области может выпасть до 50 мм воды.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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