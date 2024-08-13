Чиновникам и общественникам Тагила звонят мошенники от имени мэра

В Нижнем Тагиле, пострадавшем от обрушения жилого дома, вновь активизировались мошенники: они звонят людям от имени мэра города Владислава Пинаева.

«В последнее время от моего имени с другого номера телефона неизвестные лица ведут переписку с почетными гражданами нашего города. Подобные сообщения также получали сотрудники администрации и муниципальных предприятий. Хочу вас предупредить: будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки телефонных мошенников! Никогда не передавайте личные данные и средства незнакомым людям», – написал Пинаев в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», 3 августа, через два дня после трагедии на улице Сибирской, мошенники уже попытались нажиться на чужом горе и начали собирать в интернете деньги якобы на помощь пострадавшим. Администрация Нижнего Тагила предупредила: никакой расчетный счет для сбора денежных средств для пострадавших не открывали, для людей собирали только вещи и продукты.

Напомним, по решению губернатора Евгения Куйвашева каждый житель дома по адресу: Сибирская, 81, в случае утраты имущества получит выплату в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, компенсацию в размере 600 тысяч рублей направят пострадавшим, получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 300 тысяч рублей – при легком вреде здоровью. Семьи, потерявшие близких, получат по 1,5 миллиона за каждого погибшего.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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