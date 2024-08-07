Пострадавшим от обрушения дома тагильчанам перечислено 25 млн рублей

Жителям Нижнего Тагила, пострадавшим от обрушения дома на улице Сибирской, уже перечислены компенсации на общую сумму 24 млн 785 тысяч рублей. Об этом сообщили в ДИПе.

Кроме того, специалисты регионального минсоцполитики завершили работу по составлению «социальных паспортов». Всего оформлено 80 документов. Социальные паспорта нужны для оказания адресной помощи: в них указывается, нужно ли людям восстановить документы, а также какие предметы первой необходимости, одежды, быта им необходимы.

Напомним, по решению губернатора Евгения Куйвашева каждый житель дома по адресу: Сибирская, 81, в случае утраты имущества получит выплату в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, компенсацию в размере 600 тысяч рублей направят пострадавшим, получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 300 тысяч рублей – при легком вреде здоровью. Семьи, потерявшие близких, получат по 1,5 миллиона за каждого погибшего.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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