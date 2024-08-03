Выплаты потерявшим имущество тагильчанам увеличили до 500 тысяч

В Свердловской власти внесли изменения в постановление губернатора региона о выплатах пострадавшим в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле на Сибирской, 81.

Как сообщили в ДИПе, изменен размер компенсации тем, кто из-за ЧП полностью потерял всё имущество. Прежде сумма выплат была установлена в размере 150 тысяч руб., теперь её увеличили до полумиллиона. Остальные выплаты, связанные с компенсацией тем, кто получил травмы или вред здоровью, а также компенсацией на покупку жилья сохранились прежнем размере.

Кроме того, в администрацию Нижнего Тагила уже поступили средства для приобретения квартир для жителей 1, 2 и 3 подъездов.

Сегодня площадка поврежденного дома была передана от МЧС России по Свердловской области администрации города Нижнего Тагила, которая заключила договор на окончательный демонтаж пострадавшей части дома, доложил губернатор Евгений Куйвашев полпреду в УрФО Владимиру Якушеву. Планируется, что демонтаж будет закончен за двое-трое суток.

Как уже писал «Новый День», в четверг, 1 августа, около 12:00 в Нижнем Тагиле рухнула часть жилого дома по адресу ул. Сибирская, 81, под завалами остались люди. Предварительная причина – взрыв газового баллона. Практически сразу было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». На место съехались все экстренные службы, Уралвагоназавод объявил оперативный сбор помощи пострадавшим. Спасательные работы завершились в ночь со 2 на 3 августа. Общий список жертв включает 10 человек, пятеро из них – дети, трое – пенсионеры. 15 человек из-под завалов удалось спасти, некоторые из них – в тяжелом состоянии. 3 августа 2024 года в Нижнем Тагиле объявлено днем траура.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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