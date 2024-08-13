В Екатеринбурге обновляют стрит-арт линию

В уральской столице команда фестиваля уличного искусства Stenograffia и сервиса Whoosh обновляют экскурсионную линию.

Как пояснили в пресс-службе фестиваля, рабочие каждые два года убирают слои старого покрытия и создают новый слой Street art line. В этом году линия поменяет свой цвет с лилового на желто-оранжевый. Кроме того, маршрут продлят и захватят новые объекты уличного искусства.

Напомним, фестиваль «Стенограффия» начался еще в июле и проходит в городе в 15-й раз. В этом году участие принимают более 50 художников из разных регионов России, а также из Китая и ОАЭ. Во время «Стенограффии» в Екатеринбурге появится 20 новых арт-объектов. Местоположение части из них уже известно: улица Попова, 31; проспект Ленина, 20; улица Академика Шварца, 18; Дворец молодежи; забор вдоль Центрального стадиона.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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