Север Свердловской области накрыло дождями

В Свердловскую область пришел циклон Ottilie. Минувшей ночью сильные дожди наблюдались на севере и востоке региона. В Карпинске, Краснотурьинске, Туринске, Качканаре, Ирбите, Таборах за 12 часов выпало от 15 до 27 мм осадков, сообщает Уралгидрометцентр.

В среду, 14 августа, центр циклона останется на территории Среднего Урала. Дожди и грозы будут идти по всей области, но больше всего осадков ожидается снова в северных и восточных районах. МЧС выпустило специальное предупреждение. В утренние часы прогнозируются прояснение, возможен туман.

Температура воздуха ночью составит +8…+12°, днем потеплеет до +15…+20°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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