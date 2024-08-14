В Академическом проходит бесплатная вакцинация животных от бешенства

Сегодня, 14 августа, в Академическом районе Екатеринбурга проведут бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства – на днях на территории района была обнаружена мертвая лиса, пораженная этим заболеванием.

Как сообщает УК «Академический», сегодня с 11:00 до 16:00 специалисты Управления ветеринарии проведут бесплатную вакцинацию против бешенства во дворах:

– ул. Мехренцева, д. 1 и д. 3;

– ул. Цветаевой, д. 2 и д. 4.

Жители сообщают, что лис в районе видят по-прежнему. Не приближайтесь к ним и предупредите детей, что гладить и кормить бездомных животных опасно.

Те, кто сегодня приведут своих кошек и собак на выездную вакцинацию, смогут привить своего питомца против бешенства бесплатно в любой районной ветстанции:

СББЖ Кировского района – ул. Вилонова, 4, тел. +7(343)300-85-00;

СББЖ Верх-Исетского района – ул. Красноуральская, 2, тел. +7(343)300-84-00;

СББЖ Орджоникидзевского – Железнодорожного района – ул. Избирателей, 148, тел. +7(343)363-33-52;

СББЖ Чкаловского – Ленинского района – пер. Дунитовый, 42, тел. +7(343)363-33-58;

СББЖ Октябрьского района – ул. Апрельская, 26, тел. +7(343)363-33-59.

Как уже сообщал «Новый День», с 7 августа по 30 сентября в Академическом районе Екатеринбурга установлен карантин по бешенству животных. Документ опубликован на официальном портале мэрии.

Эпизоотический очаг находится по адресу: Екатеринбург, ул. Рутминского, д. 1, географические координаты N 56.789796 E 60.535625. По этому адресу расположен детский сад № 39. Неблагополучной считается территория в радиусе 500 метров от этой точки. Сюда попадают дворы нескольких жилых домов, а также часть Березовой рощи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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