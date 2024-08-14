В Академическом ввели карантин по бешенству до 30 сентября

Губернатор Евгений Куйвашев распорядился установить в Академическом районе Екатеринбурга карантин по бешенству животных до 30 сентября 2024 г. Документ опубликован на официальном портале мэрии.

Эпизоотический очаг находится по адресу: Екатеринбург, ул. Рутминского, д. 1, географические координаты N 56.789796 E 60.535625. По этому адресу расположен детский сад № 39. Неблагополучной считается территория в радиусе 500 метров от этой точки. Сюда попадают дворы нескольких жилых домов, а также часть Березовой рощи.

В период карантина запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, проведение ярмарок, торгов, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, отлов диких животных для зоопарков. Департаменту ветеринарии Свердловской области следует организовать специальные мероприятия по ликвидации эпизоотического очага. Главе Екатеринбурга Алексею Орлову рекомендуется в пределах своих полномочий принять меры, направленные на ликвидацию и профилактику бешенства животных.

Как уже сообщал «Новый День», жители Академического района видят диких лис рядом со своими домами довольно часто. В пресс-службе УК «Академический» нашему агентству сообщили, что в обязанности УК не входят мероприятия по борьбе с бешенством и отлову диких животных. Однако сотрудники УК «Академический» еще в начале июля передали в Центр управления регионом информацию о том, что в Академическом районе замечены лисы, которые, в том числе, заходили на территорию детских образовательных учреждений. «В ответ нам сообщили, что Департамент по охране животного мира в курсе ситуации. Ведомством было принято решение об отлове и переселении лисиц. Из сообщения департамента следует, что с начала июля инспектор ведомства несколько раз выезжал в Академический и несколько особей лисиц уже перевезены в отдаленные от города лесные массивы», – рассказали в УК.

В пресс-службе ГУ МВД «Новому Дню» рассказали, что граждане могут обращаться в полицию с любыми проблемами, в том числе – если заметят в городе дикого зверя. В этом случае на место будет направлен наряд для проверки информации, в случае ее подтверждения сотрудники будут действовать с учетом рекомендаций специалистов-ветеринаров, сказал начальник пресс-службы Валерий Горелых.

Напомним, 22 июля 2024 года на территории детского сада № 39 заметили лисенка. Поймать его тогда не смогли. На следующий день на той же территории сфотографировали лисенка и взрослую лису. Затем детеныш был обнаружен мертвым, а взрослое животное скрылось. В детский сад приехали ветеринары, которые забрали труп лисенка для исследований и провели дезинфекцию территории. Затем на площадку возвращалась взрослая лиса, но поймать ее снова не удалось. При исследовании трупа молодого животного было установлено, что оно было заражено бешенством. Судьба остальных животных из этой стаи неизвестна.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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