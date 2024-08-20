Завтра в Академическом снова будут прививать от бешенства домашних питомцев

В среду, 21 августа, в Академическом районе снова будет работать мобильный пункт вакцинации домашних животных от бешенства.

Как сообщает телеграм-канал УК «Академический», специалисты Управления ветеринарии будут бесплатно делать прививки по следующим адресам:

– с 11:00 до 13:00 в районе ул. Мехренцева, д. 32;

– с 13:00 до 15:00 в районе ул. Краснолесья, д. 54/2.

Мобильный пункт расположится в автомобиле Renault Duster с госномером М756СЕ 196, на заднем стекле – опознавательный знак «Вакцинация против бешенства».

Напомним, ранее в Академическом выявили случай бешенства у погибшей лисы. Всех домашних животных советуют привить. Карантин по бешенству действует до 30 сентября 2024 г. Эпизоотический очаг находится по адресу: Екатеринбург, ул. Рутминского, д. 1.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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