В двух уральских поселках зафиксированы случаи бешенства

На территории Белоярского района Свердловской области зарегистрировано еще два случая бешенства животных.

Как сообщает сайт районной администрации, 22 ноября рядом с поселком Прохладный был найден труп бродячей собаки (географические координаты 56.732608, 60.937336). Лабораторное исследование подтвердило, что животное было больно бешенством.

Другой случай бешенства зафиксирован в лесу на границе Белоярского и Заречного районов. (географические координаты 56.760170, 61.229761). Мертвую лису нашел житель поселка Гагарского. Вирусологическое обследование подтвердило, что животное было заражено бешенством.

Скоро на месте обнаружения больных животных будет установлен карантин. Ветеринары призывают белоярцев привить от бешенства своих домашних животных. Сделать это можно в Белоярской ветстанции (п. Белоярский, ул. Транспортников, 4) или в ее филиалах в Студенческом и Бруснятском. Вакцинация проводится бесплатно один раз в год.

Как уже сообщал «Новый День», 19 августа лиса забежала во двор частного дома по улице Луговой в поселке Бруснятский того же Белоярского района, где ее задушили два дворовых пса. Собаки от бешенства привиты не были, ветеринары их экстренно вакцинировали и поместили на карантин. В этот же день специалисты собрали материал на анализ и доставили его в Свердловскую областную ветлабораторию для исследования на бешенство. Результаты стали известны 3 сентября. Экспертиза показала, что лиса была больна бешенством.

7 августа карантин по бешенству был объявлен в Академическом районе Екатеринбурга. В конце июля на территории детского сада № 39 был найден труп лисенка, исследование показало, что животное было заражено бешенством. В то же время в черте города продолжают видеть других лисиц.

Белоярский, Елена Владимирова

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