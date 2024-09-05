В уральском селе дворовые собаки задушили бешеную лису

В селе Малобрусянском Белоярского района Свердловской области зафиксирован случай бешенства у лисы.

Как сообщается на сайте администрации района, 19 августа лиса забежала во двор частного дома по улице Луговой, где ее задушили два дворовых пса. Собаки от бешенства привиты не были, ветеринары их экстренно вакцинировали и поставили на карантин.

В этот же день специалисты собрали материал на анализ и доставили его в Свердловскую областную ветлабораторию для исследования на бешенство. Результаты стали известны 3 сентября. Экспертиза показала, что лиса была больна бешенством. В скором времени на месте обнаружения лисы будет установлен карантин.

Ветеринары призывают белоярцев привить от бешенства домашних животных. Сделать это можно в Белоярской ветстанции (п. Белоярский, ул. Транспортников, 4) или в ее филиалах в Студенческом и Бруснятском. Вакцинация проводится бесплатно один раз в год. Телефон ветстанции: 8 (34377) 2-11-86.

Как уже сообщал «Новый День», 7 августа карантин по бешенству был объявлен в Академическом районе Екатеринбурга. В конце июля на территории детского сада № 39 был найден труп лисенка, при исследовании трупа молодого животного было установлено, что оно было заражено бешенством. В то же время в черте города продолжают видеть других лисиц.

Белоярский, Елена Владимирова

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