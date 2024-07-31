По Екатеринбургу бегает целая семья бешеных лис

Лисенок, труп которого был найден несколько дней назад в Академическом районе Екатеринбурга, мог быть не единственным бешеным животным в городе. Об этом свидетельствуют данные из письма Управления ветеринарии Екатеринбурга в адрес главы города Алексея Орлова. Документ опубликовал телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Из письма следует, что впервые лисенка заметили 22 июля на территории детского сада № 39. Поймать его тогда не смогли. На следующий день на той же территории сфотографировали лисенка и взрослую лису. Затем детеныш был обнаружен мертвым, а взрослое животное скрылось. В детский сад приехали ветеринары, которые забрали труп лисенка для исследований и провели дезинфекцию территории. Затем на площадку возвращалась взрослая лиса, но поймать ее не удалось. При исследовании трупа молодого животного было установлено, что оно было заражено бешенством. Взрослая лиса и остальные ее лисята, вероятно, все еще бегают по району.

«Учитывая, что животное не боялось людей (а это главный признак бешенства), мама-лиса тоже заражена. Как и весь предполагаемый выводок. Местом базирования бешеных животных наверняка является Березовая роща – садик от нее отделяет метров 30», – пишет автор телеграм-канала.

«Новый День» запросил комментарий по ситуации в департаменте ветеринарии Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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