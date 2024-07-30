В Академическом нашли останки инфицированной бешенством лисы. Что делать, чтобы не заразиться

Тревожные новости для жителей Академического: по информации управления Роспотребнадзора по Свердловской области, на территории Академического района зарегистрирован случай бешенства у погибшего дикого животного (лисы).

В Роспотребнадзоре напоминают, что бешенство – особо опасная острая инфекция, передающаяся главным образом через укусы теплокровных животных со слюной. Вирус поражает головной мозг, что в большинстве случаев приводит к летальному исходу.

Даже если у животного нет видимых признаков заболевания, оно может быть заражено. Инкубационный период в среднем длится от 1 недели до 3 месяцев, но может занять и до года. Это зависит от локализации (при укусах головы, шеи, лица, кистей рук он короче) и от тяжести укусов.

Стоит особо подчеркнуть, что в Академический этой весной буквально наводнен лисами, в том числе с детенышами. Сообщения о том, что животные выходят к жилью, гуляют по Преображенскому парку, приходят на площадки детских садов, заходят на территории школ, поступают в социальные сети и СМИ едва ли не в ежедневном режиме.

В связи с этим, напоминают в Роспотребнадзоре, стоит знать, что в группе риска по заражению бешенством в первую очередь находятся дети. Им следует объяснять, что подходить на улице к животным, гладить незнакомых собак и кошек, лис, кормить с рук белок (они тоже могут быть переносчиками заболевания) категорически нельзя.

Домашних животных необходимо прививать от бешенства, даже если они никогда не выходят на улицу. Дикие звери оставляют экскременты и слюну, которые могут разноситься птицами или ветром, попадать на одежду, обувь: вирус можно принести домой и заразить своего питомца, который не привит.

Поставить прививку от бешенства домашнему любимцу в Екатеринбурге можно бесплатно по следующим адресам:

– улица Красноуральская, 2, телефон: 300-84-00;

– переулок Дунитовый, 42, телефон: 363-33-58.

Прививку можно ставить животным в возрасте от 3 месяцев. Для выработки иммунитета прививаться нужно один раз в год.

Если человека укусило или оцарапало дикое животное, необходимо незамедлительно обратиться в травмпункт. В зависимости от нанесенных повреждений врач назначит иммуноглобулин или вакцину по специальному курсу, который состоит из нескольких инъекций.

Важно знать:

– Если дикое животное приближается к жилищу человека, то высока вероятность его заболевания бешенством. Дикие звери, если они не больны, испытывают естественный страх перед жилищем человека.

– Насторожиться при встрече с животным следует, если вы заметили следующие признаки: постоянное стремление двигаться вперед, взъерошенность, спазм глотательных мышц (со стороны может показаться, что зверь чем-то подавился), изменение поведения, отсутствие страха перед человеком, боязнь воды (у заболевания есть второе название – гидрофобия).

Екатеринбург, Елена Васильева

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