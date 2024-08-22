Названы дома, попадающие в зону карантина по бешенству

Управляющая компания «Академический» опубликовала точные адреса домов, которые входят в очаг карантина по бешенству в Екатеринбурге.

В зону карантина попадают дома по адресам:

– улица Рутминского, дома № 2, 4;

– улица Академика Вонсовского, дом № 75;;

– улица Анатолия Мехренцева, дома № 1, 5, 7, 9;

– улица Краснолесья, дома № 32, 53/2, 55, 59, 61, 63, 65, 71, 72, 73, 74 75, 76,77, 79, 81, 83, 85, 87, 89.

На карантинной территории запрещен ввоз/вывоз, перемещение или группировка невакцинированных животных, а также проведение ярмарок, связанных со скоплением таких животных. Ограничения продлятся до 30 сентября.

Как уже сообщал «Новый День», жители Академического района видят диких лис рядом со своими домами довольно часто. Областной департамент по охране животного мира в курсе ситуации. В июле ведомством было принято решение об отлове и переселении лисиц. Из сообщения департамента следует, что с начала июля инспектор ведомства несколько раз выезжал в Академический и несколько особей лисиц уже перевезены в отдаленные от города лесные массивы.

Напомним, 22 июля 2024 года на территории детского сада № 39 заметили лисенка. Поймать его тогда не смогли. На следующий день на той же территории сфотографировали лисенка и взрослую лису. Затем детеныш был обнаружен мертвым, а взрослое животное скрылось. В детский сад приехали ветеринары, которые забрали труп лисенка для исследований и провели дезинфекцию территории. Затем на площадку возвращалась взрослая лиса, но поймать ее снова не удалось. При исследовании трупа молодого животного было установлено, что оно было заражено бешенством. Судьба остальных животных из этой стаи неизвестна. 7 августа был объявлен карантин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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