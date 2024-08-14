Раненый участник СВО смог получить выплату только через суд

Участнику СВО пришлось заручиться поддержкой прокуратуры и пойти в суд, чтобы получить законную выплату за полученное на СВО ранение.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ноябре 2023 года мужчина обратился в управление соцполитики № 7 Министерства социальной политики Свердловской области с заявлением о выплате ему как участнику СВО региональной единовременной выплаты в размере 150 тыс. рублей. В удовлетворении заявления ему отказали, заявив, что он не подтвердил факт получения ранения в ходе СВО и участия в ней.

Между тем, отметили в облпрокуратуре, факт участия заявителя в СВО подтвержден документально, так же, как и награждение его государственными наградами. Установлено, что в ходе боевых действий в Бахмуте он был ранен. В апреле 2023 года закончился срок действия его контракта. В связи с этим прокуратура внесла в управление соцполитики представление с требованием об устранении нарушений законодательства, но ей отказали. Тогда прокуратура через суд потребовала от управления социальной политики № 7 перечислить мужчине денежную выплату в размере 150 тыс. рублей. Тавдинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора.

Свердловский областной суд оставил решение суда 1 инстанции без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.

Тавда, Елена Владимирова

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