Суд добился выплаты для раненого участника СВО

В Березовском участнику СВО пришлось обратиться за помощью в прокуратуру, чтобы получить региональную выплату по ранению.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в управлении соцполитики № 24 мужчине отказали. По мнению чиновников, его участие в СВО и факт получения ранения были не доказаны.

Прокурорская проверка установила, что участие заявителя в СВО было подтверждено документально, как и награждение его государственными наградами. В период с октября 2022 года по апрель 2023 года мужчина дважды был ранен.

Прокуратура обратилась с иском в суд, и он признал решение территориального органа минсоцполитики незаконным, обязав его выплатить участнику СВО 300 тыс. рублей.

Как уже сообщал «Новый День», это не единичный случай. Несколько дней назад то же самое произошло в Тавде.

Березовский, Елена Владимирова

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