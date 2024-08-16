В Екатеринбурге открыли памятник Столыпину (ФОТО)

В Екатеринбурге открыли памятник премьер-министру Российской империи Петру Столыпину. Он установлен на площади перед Уральским государственным экономическим университетом.

Напомним, Столыпину в 1911 году был вручен диплом почетного гражданина Екатеринбурга. Известно, что он посещал Екатеринбург проездом, пробыв в нем всего три часа. Но во время его правления городу удалось решить два важнейших вопроса: назначить налог за провоз товаров через город и получить право открыть первое на Урале высшее учебное заведение (горный институт).

Екатеринбург, Елена Сычева

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