Столыпин, Витте, революционерка и космонавт: топ почетных горожан Екатеринбурга (ФОТО)

Екатеринбург сегодня отмечает исторический день рождения – городу исполнилось 299 лет. В честь неофициального праздника «Новый День» вспомнил нескольких интересных деятелей, которые награждались званием «Почетный гражданин Екатеринбурга» за последние полтора столетий.

Практика присвоения подобных званий распространилась в Российской империи со второй половины XIX века. В то время кандидат мог не быть жителем Екатеринбурга, но иметь заслуги перед городом. Претендентов выбирала городская дума, а утверждали почетного горожанина гласные (нынешние депутаты), городской глава, губернатор и император. Обязательным было согласие самого кандидата.

Евгений Богданович Сергей Витте Петр Столыпин Михаил Хилков

Первым почетным гражданином Екатеринбурга стал в 1877 году генерал Евгений Богданович. Помимо военного дела он занимался транспортным строительством, в частности активно продвигал проект железной дороги из Европы в Сибирь. Екатеринбуржцы предложили наградить Богдановича званием «за блистательную идею, обратившуюся в осуществимое дело, на что им было потрачено много материального состояния, а главное – жизненных сил». Впоследствии в честь генерала была названа одна из станций железной дороги Екатеринбург – Тюмень. Сейчас это город Богданович Свердловской области.

В дореволюционном списке почетных горожан Екатеринбурга были и высокопоставленные чиновники Российской империи. В 1986 году этот статус принял министр финансов Сергей Витте во время поездки в Екатеринбург. Городские власти с помощью министра решили проблему выплаты кредитных займов, которые пришлось взять для мощения улиц.

В 1903 году екатеринбуржцы наградили званием князя Михаила Хилкова, прямого потомка Рюрика, который на посту министра путей сообщения развивал железнодорожные магистрали на Урале и в Сибири.

А в 1911 году диплом почетного гражданина Екатеринбурга был вручен премьер-министру Российской империи Петру Столыпину, незадолго до того, когда чиновник подал в отставку. Столыпин посещал Екатеринбург проездом, пробыв в нем всего три часа. Но во время его правления городу удалось решить два важнейших вопроса: назначить налог за провоз товаров через город и получить право открыть первое на Урале высшее учебное заведение (горный институт).

Первый ректор горного института – потомственный дворянин из древнего рода викингов Петр фон Веймарн – также удостоился почетного звания. Екатеринбургская дума присвоила ученому награду в 1917 году уже после Октябрьской революции на одном из последних заседаний.

После образования СССР все сословия были упразднены и присвоение званий почетных граждан также прекратилось. Возобновилась практика только в 1966 году, и первым лауреатом стала Анна Бычкова, которая занимала пост председателя горсовета в тяжелые 1929-1230-е годы. При ней в городе запустили первый трамвай, началось строительство Уралмаша, открывались новые предприятия, вузы и театры, а еще были снесены городские церкви «для получения строительного материала». Судьба Бычковой была неразрывно связана с революционной борьбой. В молодости за связи с РСДРП она была арестована и отправлена на вечную ссылку в Сибирь, откуда бежала под чужим именем сначала в Европу, затем в Америку. После свержения царя Анна Бычкова вернулась на родину и занимала несколько важных партийных постов. В конце 1930-х годов попала в опалу, так как ее сестру репрессировали за принадлежность к «левой оппозиции». После смерти Сталина Бычкову восстановили в партии. Впоследствии она была удостоена звания Герой социалистического труда. В истории Екатеринбурга Бычкова остается единственной женщиной-мэром города.

В 1967 году почетным горожанином впервые стала спортсменка – многократный чемпион мира и двукратный серебряный призер Олимпиады по конькобежному спорту Валентина Стенина. В 1973 году жители Свердловска отметили заслуги легендарного игрока в бенди Николая Дуракова, семикратного чемпиона мира по хоккею с мячом. Не так давно в Екатеринбурге был открыт памятник «Эпоха» в честь прославленного хоккеиста.

В 1978 году звание почетного гражданина Свердловска было отдано знаменитому разведчику Николаю Кузнецову, как считается, прототипу Штирлица в фильме «17 мгновений весны». В том же году статуса удостоился летчик-космонавт Василий Лазарев, который был командиром экипажа корабля «Союз-12», дружил с Гагариным и многими известными советскими космонавтами.

В советские годы почетными гражданами часто становились ударники труда, реже – военные, спортсмены, артисты, ученые. После возвращения городу названия Екатеринбург первым почетным гражданином в 1991 году стал знаменитый тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь, чьи спортивные достижения попали в книгу рекордов Гиннесса. В 1993 году екатеринбуржцы отметили заслуги детского писателя Владислава Крапивина, на книгах которого выросло не одно поколение. В 1998 году почетное звание получил композитор Евгений Родыгин, автор песни «Уральская рябинушка».

Николай Кузнецов Владислав Крапивин, фото ДИП СО

В XXI веке традиция продолжилась, но теперь награду чаще вручают или руководителям, или достигшим вершины в своей профессии горожанам. Так, в разные годы почетными гражданами Екатеринбурга становились бывший мэр города Аркадий Чернецкий и бывший губернатор Эдуард Россель, промышленники Андрей Козицын и Игорь Алтушкин, ректор Уральского госуниверситета (ныне УрФУ) Владимир Третьяков, экс-председатель УрО РАН Валерий Чарушин, многолетний руководитель Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский, биатлонист Сергей Чепиков, хоккеист Павел Дацюк, музыкант Владимир Шахрин, художник Виталий Волович и другие, не менее заслуженные уральцы.

Напомним, сейчас Екатеринбургская дума присваивает звание «Почетный гражданин» каждый август накануне Дня города. В 2023 году, по традиции юбилейных годов, депутаты выберут сразу трех почетных горожан.

Галерею портретов почетных граждан Екатеринбурга можно посмотреть в стенах городской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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