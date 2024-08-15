Незаконные работы оставили Верхнюю Пышму без света. Виновник ЧП погиб (ФОТО)

Жители Верхней Пышмы вчера вечером остались без электроэнергии. Оказалось, что в СНТ «Белоснежка 49» проводились несогласованные с энергетиками работы в охранной зоне энергообъекта.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, провода были оборваны краном-манипулятором. Сам водитель спецтехники погиб. В саду начался пожар. На площади 64 кв. м сгорел садовый дом. Благодаря слаженным действиям пожарных, удалось не допустить распространение огня на другие дома и строения. В 21:49 открытое горение было ликвидировано.

В компании «Россети Урал» пояснили, что в 20:26 было зафиксировано технологическое нарушение в работе линии электропередачи 110 кВ. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение жителей Верхней Пышмы по резервным схемам.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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