Россети напомнили о смертельной опасности работы в охранных зонах ЛЭП

С начала 2024 года в Свердловской области специалисты компании «Россети Урал» зафиксировали более 275 случаев незаконного вмешательства в работу электросетевого комплекса, что на 26% ниже, чем в 2023 году.

Несмотря на снижение статистики подобных ЧП, энергетики обеспокоены случаями проведения работ в охранных зонах ЛЭП, наезда техники на энергообъекты и других нарушений правил электробезопасности, чреватых как серьезными последствиями для здоровья и жизни людей, так и перебоями в электроснабжении.

Только накануне из-за несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне энергообъекта в саду вблизи Верхней Пышмы был оборван провод высоковольтной линии 110 кВ. В результате без света остались часть жителей. В течение часа энергетики восстановили подачу электроэнергии по резервным схемам. К сожалению, сам водитель спецтехники погиб. Помимо этого, произошло возгорание одного из домов в СНТ.

В пресс-службе компании «Россети Урал» напоминают: любые виды работ с использованием спецтехники и грузоподъемных механизмов в охранных зонах ЛЭП допустимы только после получения разрешения от сетевой организации. Заявка должна быть подана не позднее чем за 15 рабочих дней до выполнения манипуляций. После оформления заявки энергокомпания примет решение об организации мероприятий по безопасности в охранной зоне ЛЭП, а при необходимости – об отключении линии на время проведения работ.

Энергетики обращаются к руководителям предприятий и организаций, частным лицам с просьбой уделять особое внимание вопросу безопасной деятельности в охранных зонах ЛЭП. Несоблюдение границ охранных зон вблизи энергообъектов не только влечет за собой административные штрафы, нарушители могут получить серьезные электротравмы, вплоть до летального исхода.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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