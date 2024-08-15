Свердловские и екатеринбургские чиновники помогут курянам деньгами

Госслужащим Свердловской области и администрации Екатеринбурга предложили перевести часть зарплаты на нужды жителей Курской области, пострадавшей от атак ВСУ.

Как сообщает департамент информполитики, с просьбой о поддержке к губернатору Евгению Куйвашеву обратился врио главы Курской области Алексей Смирнов: «В целях сохранения жизни людей требуются дополнительные материально-технические затраты, в числе которых финансовые занимают особое место. Высоко оценивая вашу отзывчивость и уже оказанную дополнительную помощь, надеюсь на продолжение поддержки. Буду благодарен за любое содействие».

Ранее близкий к администрации Екатеринбурга телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» рассказал, что сегодня на заседании коллегии администрации мэр Алексей Орлов предложил чиновникам перечислить на помощь Курску некоторую сумму из зарплаты. Заявление об удержании части своей зарплаты мэр уже написал, утверждает канал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube