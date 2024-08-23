Екатеринбургские чиновники собрали для жителей Курской области 2 млн рублей

Более двух миллионов рублей собрали сотрудники администрации Екатеринбурга для жителей Курской области, пострадавшей от атак ВСУ.

«Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность всем сотрудникам администрации города и подведомственных учреждений за то, что откликнулись на мой призыв по оказанию финансовой поддержки жителям Курской области. На сегодняшний день перечислено уже более 2 миллионов рублей. И сбор средств продолжается», – сказал глава города Алексей Орлов.

Как уже сообщал «Новый День», 15 августа госслужащим Свердловской области и администрации Екатеринбурга предложили перевести часть зарплаты на нужды жителей Курской области, пострадавшей от атак ВСУ.

С просьбой о поддержке к губернатору Евгению Куйвашеву обратился врио главы Курской области Алексей Смирнов: «В целях сохранения жизни людей требуются дополнительные материально-технические затраты, в числе которых финансовые занимают особое место. Высоко оценивая вашу отзывчивость и уже оказанную дополнительную помощь, надеюсь на продолжение поддержки. Буду благодарен за любое содействие».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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