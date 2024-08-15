С начала года на Урале утонули более 50 человек

С начала 2024 года на реках и озерах Свердловской области утонул 51 человек, в том числе 7 детей. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МЧС региона.

В отношении уральцев, нарушивших правила безопасности на воде, составлено 255 административных протоколов, взыскано более 600 тысяч рублей штрафов. Кроме того, 5 маломерных судов задержано и отправлено на специализированную стоянку.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году трагедии случались на берегах реки Патрушихи и Калиновских разрезах (Екатеринбург), реки Туры (село Липовое, Туринский ГО), озера Балтым (ГО Верхняя Пышма). Все эти водоемы считаются небезопасными, на них запрещено купаться.

Чтобы избежать трагедии, необходимо помнить о следующих правилах поведения на воде:

– не купаться в необорудованных местах;

– не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

– следить за детьми во время купания;

– при плавании рассчитывать свои силы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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